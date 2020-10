Granata (Asl Napoli2): “Il Napoli non ha sbagliato nulla, decisione presa in autonomia”

Maria Rosaria Granata, la dottoressa dell’Asl Napoli 2 Nord che ha messo in isolamento fiduciario la squadra, impedendole di fatto di partire per Torino, è intervenuta a Tele Club Italia.

Il Napoli non ha sbagliato nulla e l’Asl non si è comportata diversamente dal solito: il Ministero della Salute stabilisce che i contatti stretti dei positivi vengano messi in quarantena per due settimane.

Dopo Zielinski è stato trovato positivo anche Elmas e considerando la situazione epidemiologica del momento, ci è sembrato opportuno predisporre l’isolamento. C’è un boom di contagi e la situazione è diversa da quando a giugno è stato firmato il protocollo. La mia decisione è stata presa in completa autonomia, vista anche la situazione della Campania.

Se l’Asl di Genova avesse fermato i calciatori del Genoa, non ci sarebbero state polemiche. Non ha senso effettuare tamponi nell’immediato, perché può avere un esito non reale.

La situazione andrà valutata con molta attenzione, è tutto mutevole. Bisogna capire anche l’impennata dei contagi e analizzare ogni caso.