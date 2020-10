Gazzetta: Napoli-Az, si gioca. L’Asl interverrà solo se insorgeranno sintomi tra gli olandesi

Gli olandese hanno presentato i tamponi negativi al servizio sanitario di frontiera e avuto il via libera per la rifinitura al San Paolo. A meno di problemi di salute tutto procederà come da programma

La partita di stasera tra Napoli e Az Alkmaar non è assolutamente a rischio. La squadra olandese ha presentato la documentazione sanitaria necessaria ed ha anche avuto il permesso di effettuare la rifinitura al San Paolo. L’Asl, a questo punto, scrive la Gazzetta, potrebbe intervenire solo se insorgessero sintomi di Covid o particolari problemi di salute per uno dei componenti dell’Az.

“La partita di questa sera, dunque, non è assolutamente in dubbio. L’Az Alkmaar ha infatti presentato all’Usmaf, il servizio sanitario di frontiera, la documentazione necessaria e, dunque, le autocertificazioni insieme ai risultati negativi dei tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Tamponi a cui sono stati sottoposti anche i giocatori del Napoli e il cui esito è stato per tutti negativo. A questo punto, tutto passa nelle competenze della Asl Napoli 1, che interverrà solamente se si dovessero verificare problemi di salute tra gli olandesi. In caso di assenza di sintomi, via libera per l’ingresso dell’Az al San Paolo. Ieri

sera, comunque, l’Az ha potuto svolgere regolarmente la rifinitura a Fuorigrotta”.