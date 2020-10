Gazzetta: Milik non intende accettare la proposta della Fiorentina. Spariscono anche i club inglesi

Il polacco verso la permanenza a Napoli? I club di Premier che lo volevano non sono disposti a pagare i 28-30 milioni chiesti dal club di De Laurentiis

Si complica la cessione di Arkadiusz Milik. Affare difficile fin dall’inizio e che ha vissuto lunghissime vicissitudini di mercato, di cui scriviamo da settimane. La Gazzetta dello Sport scrive che il polacco non ha intenzione di accettare nemmeno l’offerta della Fiorentina. Non solo: sono spariti anche i club inglesi che si erano fatti avanti. Nessuno di loro è intenzionato a spendere i 28-30 milioni chiesti dal Napoli per il suo attaccante.

