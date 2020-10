Gazzetta: Juve in serio ritardo. Il Napoli si starà rosicchiando le unghie per non essere andato a Torino

“Mettiamola così: se fosse un palazzo, la Juventus deve ancora puntellare le fondamenta . Lavori in corso, in serio ritardo. La Champions League bussa alla porta e l’incertezza regna tuttora sovrana tra i bianconeri”.

E’ il commento della Gazzetta al misero pareggio ottenuto dalla Juventus di Pirlo a Crotone. Un risultato che non è giustificato dall’assenza di Cristiano Ronaldo né dall’espulsione di Chiesa. Un risultato che rende ancora più amara la questione Juve-Napoli, soprattutto per la squadra di Gattuso.

“Con tutto il rispetto, c’era il Crotone come avversario. Che finora aveva raccolto zero punti e 10 gol nella sua porta. Ha giocato bene, è cresciuto, ma resta ingenuo soprattutto dalle parti della sua area. Senza entrare nei particolari del pasticciaccio brutto, il Napoli si starà rosicchiando le unghie per non essere andato a giocare a Torino. Se c’è un momento per avere un appuntamento con la vecchia Signora, è questo. Perché questa Signora ringiovanita (forse troppo?) è vulnerabile, ha poche idee ma confuse e vive sulle iniziative dei singoli”.