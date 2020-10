Gazzetta: il Napoli ha mostrato capacità di soffrire

La vittoria contro il Benevento ha, per il Napoli, un sapore diverso

Un successo diverso dagli altri conquistati dagli azzurri. Osimhen e compagni hanno saputo accettare la lotta e le spigolature di un derby vero – per merito del Benevento – portando a casa tre punti importanti in rimonta, rimediando a un primo tempo inguardabile, che aveva riproposto gli stessi limiti visti giovedì scorso contro l’Az Alkmaar. Piace la capacità di soffrire della squadra più titolata perché in Serie A mica puoi stravincere sempre