Gazzetta: c’è un solo caso per cui Napoli-AZ Alkmaar verrebbe rinviata

I tanti positivi riscontrati negli ultimi giorni dall’AZ Alkmaar hanno creato un clima di preoccupazione intorno alla sfida di Europa League col Napoli. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, restando ottimista sul regolare svolgimento della partita.

Al momento non c’è nessun motivo per cui la gara di questa sera potrebbe non essere giocata. Tutti i tesserati dell’Az Alkmaar, presenti a Napoli, sono negativi. Ieri sera, hanno pure svolto la rifinitura al San Paolo, senza alcun problema. La gara potrebbe essere rinviata soltanto se dovessero sopraggiungere nuovi positivi tra gli olandesi. A quel punto dovrebbe essere l’Asl Napoli 1 a intervenire. Ma l’ipotesi, al momento, appare remota.