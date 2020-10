Gattuso a Sky: “Insigne sta bene, sarà convocato”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della sfida di domani contro l’AZ Alkmaar.

C’è grande preoccupazione, sarei ipocrita a dire il contrario. C’è stata anche dopo la partita col Genoa. Se mi chiedi qual è la mia idea, noi siamo pagati per fare questo lavoro ma c’è paura di perdere dei giocatori per il coronavirus o quando torni a casa che sei a contatto con i figli. Ma non siamo noi a decidere. Intanto la partita l’abbiamo preparata. Può succedere a tutti, abbiamo due giocatori fuori da 20 giorni (Elmas e Zielinski, ndr) perché ancora positivi.

L’AZ è una squadra forte anche senza i positivi. Vogliamo giocare un’Europa League da protagonisti, è un trofeo che non ho mai vinto perché non l’ho quasi mai giocata mentre in campionato l’obiettivo è arrivare in zona Champions, poi si vedrà. Ci sarà qualche cambio ma non troppi, Insigne sta bene ed è convocato. Avere contro il figlio di Gullit? Mi sono fatto vecchio.