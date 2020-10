Gasperini: “Non siamo l’Ajax italiano: siamo tatticamente diversi”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa: “Gli olandesi sono un punto di riferimento, un laboratorio. Questa partita dirà quali sono i rapporti di forza”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida con l’Ajax di Champions League in conferenza stampa.

È un’altra partita rispetto alla Sampdoria, dovevamo cercare di superare una squadra che giocava chiusa in difesa e andava in contropiede, l’Ajax invece attacca con molti uomini. Dobbiamo essere bravi in entrambe le fasi. Sarà una partita aperta.

Non avrei mai pensato di giocare di nuovo la Champions senza pubblico, ma la pandemia sta colpendo tutto il mondo. Resta l’orgoglio di giocare a Bergamo, perché in Europa abbiamo giocato a Reggio Emilia e San Siro. Almeno ora giocheremo nel nostro stadio. La mancanza del pubblico è un grandissimo dispiacere.

Tatticamente siamo molto diversi, l’Ajax è un laboratorio anche da questo punto di vista, perché può sperimentare soluzioni diverse e innovative. Per me rimane il punto di riferimento da quest’aspetto da sempre, perché propone idee efficaci che mi piacciono molto.

L’assenza di De Roon è importante per il valore del giocatore, ma ci siamo già trovati a giocare senza di lui, non è la prima volta. Ci dispiace ovviamente. Miranchuk ha recuperato pienamente, è disponibile.

Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte, si guarda sempre alla prossima partita cercando di fare meglio. Il 13-0 dell’Ajax? Mi fa dire che è una squadra in salute, vista anche la partita col Liverpool. La Champions è diversa dal campionato, sarà una sfida difficile per entrambe, abbiamo speranze di potergli complicare le cose. Da questa partita uscirà il rapporto di forza tra le due squadre nel girone.