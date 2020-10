Gasperini: «Ho fatto troppi esperimenti, mi sento responsabile»

Dopo Atalanta-Sampdoria 1-3: «oggi ho fatto un po’ di cantiere, necessario per inserire i nuovi. Non credo che ci sia bisogno di rose troppo ampie»

Gasperini a Sky dopo Atalanta-Sampdoria 1-3

«Sono le partite dove un allenatore si sente responsabile per il risultato, i ragazzi per tanti aspetti hanno disputato un’ottima gara anche se non abbiamo quasi mai tirato in porta, siamo stati molto poco pericolosi. Nella prima situazione in cui loro sono usciti, hanno fatto gol. Non abbiamo avuto tecnica e qualità

«Oggi ho fatto un po’ di cantiere, di esperimenti, abbiamo perso le distanze, abbiamo creato situazioni, ci siamo proposti tante volti al limite dell’area, è inusuale per noi non essere riusciti liberarci al tiro in maniera pericolosa

Troppi cambi?

«È uno scotto che devi pagare quando vuoi inserire velocemente tanti giocatori, anche se hanno fatto bene, non puoi pretendere che la squadra sia la stessa, finisci per picchiare contro il muro. La Samp è una squadra organizzata, abbiamo perso troppa qualità negli ultimi venti metri

«Per giocare ad altissimi livelli, non puoi fare troppi esperimenti

«Abbiamo scalato male sul primo gol, potevamo recuperare meglio, anche sul terzo gol. Non serve andare in tanti addosso a uno.

«Speriamo che anche quest’anno faremo meglio nel ritorno che all’andata. Sono convinto. Siamo partiti bene quest’anno, con tre vittorie di fila. Ci sono dei passaggi che un allenatore deve attraversare prima dell’aspetto definitivo. In Serie A, se non sei al meglio è difficile fare risultato.

Noi abbiamo l’esigenza di far crescere i calciatori, altrimenti siamo troppo pochi. Perdiamo sicurezza e consistenza della squadra che poi invece ritroviamo strada facendo. All’andata perdiamo un po’ di tempo necessario per fare crescere i giocatori.

Forse poter fare cinque cambi spinge a fare più esperimenti,. Alla fine non servono rose troppo ampie, inserire nei 13-14 anziché nei 25. Almeno nei 25.