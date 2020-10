Federica Pellegrini: «Ho perso gusto e olfatto e ho la spina dorsale a pezzi»

La nuotatrice racconta in un video i sintomi della positività al Covid: “A stare in piedi mi stanco molto velocemente. Ieri ero tutta rotta e avevo un peso incredibile sullo sterno”

Una Federica Pellegrini piuttosto provata quella che, in un video, racconta l’evoluzione della sua malattia a quanti la seguono sui social. La nuotatrice, qualche giorno fa, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid.

“Quarto giorno di quarantena. Stanotte è stata la prima notte che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho la avuto febbre, però ieri è stata forse la giornata più tosta, perché ho avuto un fortissimo dolore alla testa tutto il giorno, febbre stabile a 37,4 stabile senza quindi la possibilità di prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto poi l’olfatto, non sento più gusti e odori ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile. Ora il peso sullo sterno è andato un po’ via, un po’ si è alleviato, oggi, però ho la spina dorsale a pezzi perché sono sempre sdraiata a letto. A stare in piedi mi stanco molto velocemente. Però, dai, se il buongiorno si vede dal mattino… speriamo bene”.