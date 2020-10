Dopo 15 giorni, i primi tre guariti nel Genoa: Perin, Marchetti, Radovanovic

Anche il secondo tampone è risultato negativo, possono riprendere l’attività agonistica. La prima buona notizia dopo i contagi e le dichiarazioni di Preziosi

Dopo due settimane, ecco che nel Genoa arrivano i primi guariti tra i 22 colpiti dal Covid-19.

Il club ha emesso un comunicato:

Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica.

Il presidente Preziosi si è distinto in questi giorni per dichiarazioni improntate all’omertà, vantandosi di non aver mai chiamato l’Asl né aver immaginato di farlo. E nessuna Procura della Repubblica lo ha ancora indagato per attentato alla salute pubblica.