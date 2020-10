Costacurta: “Sembra che il Napoli non faccia parte di una lega italiana”

A Sky: “Non era possibile andare in una direzione diversa? Sembra che ci sia uno scontro tra Lega e Napoli. Ma il Napoli fa parte della Lega. Non si poteva fare una telefonata prima?”.

Negli studi di Sky Sport si discute di Juventus-Napoli, partita che non si giocherà per assenza della squadra di Gattuso, che non è partita per la trasferta a Torino, con tutto ciò che ne è conseguito. Alessandro Costacurta ha sottolineato che sembra che il Napoli non faccia parte di una lega italiana.

