CorSport: Real Sociedad-Napoli, Gattuso ne cambia 7. In attacco spazio a Petagna

Il tecnico schiererà Politano per Lozano, Lobotka (in ballottaggio con Fabian) per Mertens e Insigne sulla trequarti.

Contro la Rea Sociedad, stasera, in Europa League, sarà ampio il turnover deciso da Gattuso nel Napoli rispetto al match contro il Benevento.

In porta ci sarà Ospina al posto di Meret. In difesa Hysaj sostituirà Di Lorenzo a destra, mentre Maksimovic prenderà il posto di Manolas al centro della difesa, accanto a Koulibaly. A sinistra si piazzerà, invece, Mario Rui. A centrocampo confermato Bakayoko, recuperato dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby. Accanto a lui dovrebbe esserci Demme al posto di Fabian. In attacco, Politano per Lozano, Lobotka per Mertens e Insigne sulla trequarti, con Petagna al posto di Osimhen come punta.

Sarà una formazione camaleontica, scrive il quotidiano sportivo:

“la presenza di Lobotka – in ballottaggio con Fabian – consentirà di passare in un clic al 4-3-3”.