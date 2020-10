Corsport: Inter costretta giocare con 6 positivi, rabbia se il Napoli avrà un trattamento diverso

Inter costretta giocare con 6 positivi . È Young il sesto interista positivo al Covid-19. Va ad aggiungersi a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e il portiere Radu. Al momento, l’Inter deve giocare il derby. Ce ne vogliono dieci per evitare il match.

Ecco cosa scrive il Corriere dello sport:

Palpabile la rabbia per la situazione che si è creata, anche perché, a meno di raggiungere le dieci positività, la sfida con i cugini non sarà rinviata. Lo dice il protocollo adottato dalla Lega, che però, complice lo stop imposto dall’Asl partenopea al charter degli azzurri, non ha funzionato per il Napoli impegnato a Torino contro la Juventus domenica 4. Se ci saranno “trattamenti” e “finali” diversi per due “storie” simili, potete scommettere che Marotta e gli altri dirigenti non saranno affatto contenti.