Corsport: il Napoli non vede l’ora di uscire dalla bolla

4 giorni e qualche altro giro di tamponi e poi giovedì sarà tutto finito. Intanto la squadra si prepara per la sfida contro l’Atalanta di Gasperini

Manca poco, pochissimo perché la bolla del Napoli si possa finalmente sgonfiare e Gattuso dei suoi ragazzi possano tornare dalle rispettive famiglie. 4 giorni e qualche altro giro di tamponi, riporta il Corriere dello Sport e poi giovedì sarà tutto finito.

Dopo il caso Juve, il Napoli non gioca da due settimane, l’inattività è datata e il carico di tensioni è stato notevole, ma lo spirito della squadra, come ha confermato anche il messaggio social di Mertens, uno dei leader veri dello spogliatoio, sembra comunque ispirato dall’ottimismo

La squadra non ha mai smesso si allenarsi e di farlo con convinzione e finalmente sabato prossimo dovrebbe tornare in campo per sfidare l’Atalanta di Gasperini