Corsport: il Napoli di Gattuso può puntare allo scudetto

Dopo quattro vittorie in avvio di campionato la squadra di Gattuso deve puntare ora a un obiettivo, quello di non porsi limiti

Il Corriere dello Sport non ha dubbi nel leggere questo avvio di campionato che vede il Napoli portare a casa ben quattro successi, discorso a parte per Juve-Napoli mi disputata. Un risultato che inserisce prepotentemente e di diritto il Napoli di Gattuso tra le squadre che possono puntare allo scudetto.

Il Napoli di Gattuso ha sistemato i muscoli, i centimetri e la personalità della propria dorsale e mentre insegue adesso certezze che gli lascino cullare le proprie aspirazioni, sente forse il dovere di guardarsi dentro per cancellare paure che – a Parma come a Benevento – l’hanno spinta troppo tardi in campo