CorSport: Fiorentina, Iachini in bilico, sempre più forte l’ipotesi Sarri

Qualche settimana fa il club ha chiesto al tecnico toscano se sarebbe andato a Roma e lui rispose che non lo avrebbe mai fatto se il ds fosse stato Paratici. L’ipotesi Fiorentina lo affascina

La panchina di Beppe Iachini è sempre più in bilico. Domenica sera, scrive il Corriere dello Sport, c’è stato un confronto tra la dirigenza della Fiorentina e Commisso.

“Già domenica sera c’è stato un confronto tra i dirigenti e Commisso. Gli sono state prospettate due soluzioni su cui lavorare subito: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Walter Mazzarri, nome circolato ieri, non è stato preso in considerazione”.

Il quotidiano sportivo continua raccontando che già al tem della trattativa per il passaggio di Chiesa alla Juve la società viola aveva sondato l’ipotesi Sarri.

“Gli avrebbero chiesto dell’ipotesi Roma, ma Sarri avrebbe risposto che non sarebbe andato nella Capitale, se avessero scelto come dirigente Fabio Paratici. L’ipotesi Fiorentina lo affascina, ma oltre al peso di un contratto da più di 5 milioni a stagione, c’è l’incognita di come potrebbe lavorare con Pradè”.

Il direttore sportivo ha, come pallino, Spalletti, ma le difficoltà in questo caso non mancano.