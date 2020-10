CorSport: Barcellona-Juventus potrebbe essere aperta a 5mila spettatori

Il club blaugrana ha inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l’ingresso dei tifosi per la sola Champions League

Barcellona-Juventus (in programma l’8 dicembre al Camp Nou) potrebbe essere aperta a 5mila spettatori. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club blaugrana, infatti, ha preparato un protocollo di sicurezza che possa consentire l’accesso dei tifosi allo stadio per la sola Champions League. Il quotidiano sportivo scrive:

“In quell’occasione (sarà anche l’ultima partita del girone) potrebbe esserci anche un altro gradito ritorno: quello dei tifosi sugli spalti. La società catalana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l’ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou. Protocollo che si applicherebbe alla sola Champions League visto che a Madrid il governo nazionale non intende per il momento riaprire gli stadi in campionato”.