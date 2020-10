Corsera: Lega e Figc soddisfatte della sentenza di Mastrandrea

Da via Rosellini trapela soddisfazione: «Il rinvio della partita sarebbe stato il de profundis del calcio»

Sono due i fatti salienti, secondo il Corriere della Sera, che avrebbero spinto il giudice Mastrandrea ad assegnare la vittoria a tavolino alla Juve considerando che non vi fosse una causa di forza maggiore per l’assenza del Napoli a Torino.

Il primo, contenuto nelle mail tra il club e l’Asl di Napoli 1 invia al club, immediatamente dopo le positività di Zielinski ed Elmas, non costituirebbe un preciso divieto a disputare l’incontro

«La responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell’epidemia da Covid è in capo al Napoli e pertanto quest’azienda non ha alcuna competenza».