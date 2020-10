Champions, Dinamo Kiev-Juventus 0-2. Doppietta di Morata

Esordio con vittoria per gli uomini di Pirlo. Due gol dello spagnolo, al 47′ e all’83’. Infortunio muscolare per Chiellini

Esordio con vittoria per la Juventus di Andrea Pirlo in Champions League. Una vittoria per la quale la Juve deve dire grazie ad Alvaro Morata, autore di una doppietta. Il primo gol dello spagnolo al 47′: tacco di Ramsey, tira Kulusevski, Bushchan fa una respinta corta e Morata mette in rete. La seconda arriva all’83’, raddoppio di testa su assist di Cuadrado. E’ la prima doppietta di Morata in Champions League.

Da segnalare, durante il match, la sostituzione per un problema muscolare di Giorgio Chiellini, costretto ad uscire dal campo al 18′. Al suo posto Andrea Pirlo ha inserito Mehdi Demiral. Forse problemi anche per Bonucci, che conclude la partita toccandosi la coscia sinistra.