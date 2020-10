Ceferin: «Ho dubbi sul fuorigioco per uno o due centimetri»

Il presidente Uefa: «Il Var? In alcuni campionati il gioco viene fermato per troppi minuti. Ho dubbi sul fallo di mano e sul portiere immobile sul rigore»

Il presidente della Uefa Ceferin è intervenuto a SportLab organizzato da Corriere dello sport e Tuttosport e ha parlato anche del Var e della nuove regole. Sio era già espresso contro il fuorigioco millimetrico. E lo ha ribadito.

«Il Var? Per me ci sono seri dubbi sul fuorigioco di uno o due centimetri».

Ha allargando il discorso sul Var.

«In alcune leghe (secondo il Corriere dello sport il riferimento è all’Italia) viene fermato il gioco per troppi minuti, questo non è positivo per il calcio. Per me ci sono seri dubbi anche su come interpretare il fallo di mano o sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri».