Callejon: “Amerò sempre Napoli ma il mio ciclo era finito”

José Callejon è stato presentato dalla Fiorentina in conferenza stampa. Di seguito, le parole dell’esterno spagnolo.

Vengo con la voglia di far bene, sono a disposizione di società e allenatore. Sono un giocatore già maturo che ha giocato molte partite in Italia. Se devo fare il quinto o la punta, lo farò senza problemi. Chi ha esperienza in Serie A rende bene.

A Napoli mi sono sempre trovato bene, ho fatto tanti gol lì e spero di farne altrettanti con la Fiorentina. Ho passato sette anni meravigliosi in azzurro, amerò per sempre Napoli. Ero però arrivato a un punto in cui dovevo interrompere questa tappa, è stato difficile. Ci ho pensato molto durante il lockdown e ho capito che il mio ciclo lì era finito. Ho avuto tante offerte, la proposta di Pradè è quella che mi è piaciuta di più, era importante rimanere in Italia, la mia famiglia sta bene qui. Anche Iachini ha detto che mi voleva molto.

La Fiorentina è forte, possiamo divertirci. Ho parlato con Ribery, speriamo di fare tanti gol. Chiesa? Non mi piace essere l’erede di nessuno, siamo diversi. Lui diventerà fortissimo, io vengo qui a fare il mio lavoro. Mi piacerebbe vincere lo scudetto, ci sono andato vicino a Napoli. A Firenze non mi pongo obiettivi, voglio solo far bene.

Mi sono allenato bene durante queste settimane. Sono un po’ indietro rispetto agli altri, ma farò il massimo per arrivare bene alla gara. Se mi vorrà far giocare, sono pronto.