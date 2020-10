Agnelli: “Giudice sportivo? Siamo collaterali, questa vicenda riguarda solo il Napoli”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea degli azionisti.

È stato un anno agrodolce, fatto di grandi risultati e grandi delusioni. Voglio fare un plauso alla direzione sportiva del club: Nedved, Paratici e Cherubini. Solo tra qualche anno ci renderemo conto di quanto è stato importante per la Juventus il percorso di questi anni. Ho piena fiducia in loro, c’è un programma sul medio-lungo termine e mi hanno manifestato una forte volontà di voler proseguire insieme. Complimenti anche alla squadra femminile e all’U23.

Le società stanno sostenendo tanti costi per portare avanti il protocollo ma credo che i risultati siano buoni e immediati. Ringrazio i Ministeri di competenza per averi permesso di proseguire l’attività agonistica in Italia e in Europa. È stato un grande risultato.

3-0 a tavolino in Juve-Napoli? In questa vicenda noi siamo collaterali, è qualcosa che riguarda il Napoli e gli organi di giustizia. Non è qualcosa che ci tocca. Rispettiamo il protocollo e giochiamo a calcio.