Zielinski promosso: “Il genio scaltro della bellezza. Fa un gol meraviglioso”

Ampia promozione sul campo per Piotr Zielinski, in Napoli-Genoa. Uno dei sei gol segnati dalla squadra di Gattuso al Grifone porta la sua firma ed è bellissimo. I quotidiani gli danno voti dal 6,5 al 7,5. Corriere della Sera e Repubblica gli mettono 7 in pagella. Il Corriere dello Sport gli attribuisce un 7,5 e scrive:

“Il genio scaltro della bellezza, gli canterebbe Fossati. Fa un gol meraviglioso e gli esteti si riempiono di lui anche con una veronica da “ohhhh””.

La Gazzetta dello Sport (7) lo definisce impressionante.

“Impressionate come va ad attaccare gli spazi. Segna un bel gol”.

Il Mattino è quello più severo, con un 6,5 in pagella.

“Inizia con il piglio giusto, gioca un numero elevato di palloni e con Lerager, che in coabitazione con Zappacosta e Pjaca provano a fermarlo, non c’è gara. Qualche buona iniziativa, in progresso rispetto alla non brillante gara di Parma. Ventisei secondi della ripresa per mettere il suo sigillo”.