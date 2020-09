Zaccheroni: «Osimhen? Non lo conosco. Gattuso? I giocatori li cattura. Mica roba da poco» 

Alla Gazzetta dello Sport: «Se il Napoli ha trovato il terminale giusto, lotterà per i primi posti. Ibra? Io stravedo per lui. Ma il calcio significa costruire»

La Gazzetta dello Sport intervista Alberto Zaccheroni. Il tema sono le scelte di mercato dei club di Serie A. In particolare quelle del Milan.

«Ha fatto un acquisto straordinario: Tonali. Mi sa che si è assicurato il top player in mezzo al campo per i prossimi 10-15 anni. Ha una personalità incredibile e una ottima capacità di leggere. Mi piace moltissimo, e in entrambe la fasi. Per lui fa differenza giocare 10 metri più avanti o più indietro. E’ un ottimo investimento. Qui Maldini è stato bravissimo».

Su Ibra:

«Io stravedo per lui. Ho il grande rammarico di avere allenato i migliori attaccanti di A tranne Zlatan. Ritengo una bestemmia che non gli abbiano mai dato il Pallone d’oro. Per tanti anni la squadra che aveva Ibra, vinceva lo scudetto. Non ho mai visto nessuno spostare gli equilibri come lui, nemmeno il Ronaldo attuale o il Fenomeno. Detto ciò, per come la vedo io, il calcio significa costruire. O si ritiene che gran parte di questo organico non ha la personalità sufficiente per alzare il livello, e allora la conferma è ok. Ma se si vuole costruire mi pare una contraddizione rispetto agli acquisti».

Zaccheroni dichiara che ora il Milan

«Può lottare con le altre grandi, senza dubbio».

Almeno per la Champions, ma non per il campionato.

«No, per lo scudetto direi che bisogna ripassare».

Davanti a tutte resta la Juventus.

Zaccheroni parla anche del Napoli.

«Osimhen non lo conosco, ma ne parlano tutti bene. Se il Napoli ha trovato il terminale giusto, lotterà per i primi posti. Gattuso ha la grande qualità di farsi seguire. I giocatori li cattura. Mica roba da poco».