Tuttosport: Llorente potrebbe andare all’Inter come vice Lukaku

Lo spagnolo attende solo un’offerta perché vorrebbe restare in Italia per continuare a godere dei benefici del Decreto Crescita

Il mercato è il periodo delle idee e delle supposizioni, anche le più bizzarre, come quella di Llorente come vice Lukaku. Questa la possibilità riportata oggi da Tuttosport. Ovvio che dopo gli acquisti di Petagna e Osimhen il club azzurro abbia necessità di sfoltire il reparto offensivo. Proprio per questo Llorente, insieme a Milik, sarebbero in via d’uscita, e la strada di Milano sarebbe spianata per lo spagnolo per diversi motivi.

Llorente può adattarsi a un ruolo da comprimario di lusso. Inoltre conosce quello che l’allenatore chiede ai suoi attaccanti ed è molto apprezzato da Marotta dal punto di vista umano

L’attaccante attende una proposta conscio che restando in Italia potrebbe continuare a godere dei benefici del Decreto Crescita.

E l’Inter può accontentarlo sul gong previo un indennizzo al Napoli. Se Llorente è il presente, il futuro potrebbe chiamarsi Kaio Jorge, classe 2002, del Santos il cui presidente Jose Carlos Peres ha concesso l’autorizzazione a Marcos Vázques Dias di trattare con l’Inter