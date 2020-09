Tuttosport: Gattuso vuole valutare Petagna. L’alternativa è l’Udinese (in cambio di Lasagna)

Il tecnico vuole vedere all’opera l’attaccante, arrivato ieri a Castel Volturno e soprattutto come si inserirà nel gruppo Napoli

Secondo quanto scrive Tuttosport, Gattuso vuole prendersi del tempo per vedere Petagna all’opera prima di decidere il suo futuro. L’attaccante è arrivato ieri a Castel Volturno per unirsi all’allenamento del Napoli in vista della prossima stagione.

“Gattuso lo vedrà all’opera, insieme ad Osimhen e Mertens, soprattutto per capire la sua adattabilità all’interno del gruppo Napoli. Se risultasse complicata, allora non è escluso che possa essere inserito in qualche trattativa di mercato. Quella più plausibile è con l’Udinese, in uno scambio con Lasagna che da sempre è un pupillo del ds Giuntoli”.