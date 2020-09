“Toccarsi col gomito è pericoloso, salutatevi con una mano sul cuore”. Ognuno il suo

Se il direttore dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condivide un tweet dell’economista Diana Ortega, per i media italiani è l’OMS che prende posizione, addirittura in alcuni titoli leggiamo di “nuove linee guida”. E’ solo in “retweet”, in realtà. Ma il contenuto è comunque curioso: il saluto col tocco di gomito, diventato convenzionalmente il giusto modo di salutarsi in piena pandemia da coronavirus, sarebbe pericoloso, perché il virus si trasmette anche attraverso la pelle. E quindi “meglio salutarsi mettendosi una mano sul cuore”. Ognuno sul suo, tocca esplicitare a scanso di equivoci.

Il tweet originale è questo: