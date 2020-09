Stop alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford per una reazione avversa

Stop ai test clinici sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’azienda farmaceutica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia. Secondo quanto riporta Repubblica uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa.

“Il nostro processo standard di revisione dei test ha fatto scattare una pausa – ha dichiarato un portavoce di AstraZeneca – nei test si possono verificare per caso più ampie reazioni ma devono essere valutate indipendemente con attenzione”.

Anche se il vaccino di AstraZeneca fosse alla fine approvato, questa battuta d’arresto potrebbe tradursi in timori sul suo uso nonostante i dati iniziali sui test sono apparsi molto promettenti.

Il commento del Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

“Dispiace per lo stop alla sperimentazione, ma è il segnale che le aziende stanno lavorando con serietà, trasparenza e controllando i dati. Questo è l’argomento più forte che noi possiamo avere nei confronti dei detrattori dei vaccini e dei no-vax che hanno attaccato dicendo che sarebbe stato messo in commercio senza fare i controlli. Ecco, questa è la risposta migliore che si poteva dare loro. C’è stato un problema e l’azienda non ha avuto nessuna vergogna a dire stoppiano e verifichiamo cosa è accaduto. Speriamo riprendano presto ma è la dimostrazione che la ricerca è regolata e trasparente”.