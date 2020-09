Lo Sporting Lisbona spiega: “La decisione di annullare l’amichevole è stata presa dalle autorità sanitarie”

Il club portoghese con un comunicato ha spiegato che per la Direzione generale della Salute “non sono soddisfatte le condizioni necessarie per la partita”

Anche lo Sporting Lisbona, attraverso un comunicato ufficiale, ha dato la notizia dell’annullamento dell’amichevole con il Napoli in programma questa sera che è stata una decisione delle Autorità Sanitarie

Lo Sporting Clube de Portugal informa che la partita tra Sporting CP e SSC Napoli, in programma oggi per le 19.30, è stata annullata su indicazione della Direzione generale della Salute perché “non sono soddisfatte le condizioni necessarie per la partita”.

Le Autorità Sanitarie a livello nazionale, regionale e locale hanno preso questa decisione a seguito della “valutazione del rischio, in considerazione dell’esito dei test per il SARS-CoV-2”, nell’espletamento delle proprie competenze.

Infine, lo Sporting CP si rammarica delle conseguenze per tutti i suoi soci, sostenitori e partner per non aver giocato la partita