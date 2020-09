Spadafora: “Riapertura stadi, appuntamento a fine mese col CTS”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla riapertura degli stadi durante il convegno “Lo sport è la più grande Community hub”, tenutosi oggi a Torre del Greco.

Ci ripresenteremo tra due settimane al comitato tecnico-scientifico per discutere concretamente di una riapertura graduale degli stadi dall’inizio del prossimo mese. Questo soltanto nel momento in cui l’impatto della riapertura delle scuole risulti gestibile come curva epidemiologica. Anche il Governo non vede l’ora che si possa tornare a fare il tifo per la propria squadra sugli spalti.