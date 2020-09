Sky: Roma-Napoli, c’è l’accordo per Milik. Atteso il sì del polacco che sblocca Dzeko

Nuovi sviluppi nel giro di attaccanti tra Juve, Roma e Napoli: ai giallorossi può finire De Sciglio, sfumato ormai Suarez per le tempistiche

Roma e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arkadiusz Milik, stando a quanto riporta Sky Sport. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore, che non ha ancora dato l’ok definitivo e di conseguenza blocca anche il passaggio di Dzeko alla Juventus, che in bianconero guadagnerebbe 7,5 milioni per due anni.

Roma e Juve hanno inserito anche De Sciglio nella loro operazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto; l’esterno sta valutando la destinazione. In ogni caso quest’operazione sarebbe direttamente collegata all’incastro con Dzeko e Milik.

A questo punto, sfuma Suarez alla Juventus: i tempi sono troppo lunghi per ottenere il passaporto e non si farebbe in tempo per la lista Champions e la chiusura del mercato. Per questo i bianconeri sono tornati con insistenza sulla prima scelta, Edin Dzeko.