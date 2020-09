Sky: in arrivo nuova offerta del City per Koulibaly, c’è già l’accordo con il senegalese

Secondo quanto scrive, su Twitter, il giornalista Sky Fabrizio Romano, sarebbe in arrivo, da parte del Manchester City, una nuova offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly. Tra il difensore senegalese e il club di Premier c’è già l’accordo totale.

“ Il Manchester City presenterà nei prossimi giorni una nuova offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly . I due club non sono in contatto diretto a causa dell’affare Jorginho che ha portato alla rottura dei rapporti due anni fa, l’agente del giocatore Fali Ramadani sta lavorando per arrivare all’intesa. Il Napoli non accetterà meno di 75 milioni bonus inclusi per il suo difensore che ha già l’intesa col Man City sul contratto, servirà un rilancio importante per chiudere”.

Manchester are preparing a new bid to sign Kalidou Koulibaly. Napoli won’t accept less than €75m [add ons included] to sell their centre-back on this summer. Personal terms have been already agreed with Manchester City. 🔵 #MCFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2020