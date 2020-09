Scuola, studenti in classe senza mascherina (a meno che non ci sia alta circolazione virus)

Su Repubblica la mediazione del Cts. Con il distanziamento il dispositivo di protezione non sarà necessario, ma sarà l’Asl a valutare caso per caso. I mezzi di trasporto circoleranno all’80 % della capienza

Il Comitato tecnico scientifico ha corretto la rotta sulle mascherine all’interno delle scuole. Gli studenti non dovranno indossarla più anche quando sono seduti tra i banchi, e abbassarla solo in caso di interrogazione, come previsto in un primo momento.

Dopo sei ore e mezzo di discussione, infatti, racconta Repubblica, si è arrivati ad una mediazione. Quando saranno arrivati al banco, ad un metro di distanza dai compagni, gli studenti potranno abbassare la mascherina. Alle scuole superiori e alle medie, però, potranno farlo solo se ci sarà una bassa circolazione locale del virus. Una limitazione dovuta al fatto che la trasmissibilità del virus, a questa età, è analoga a quella degli adulti. A valutare la circolazione del Covid saranno Asl, Regioni e cabina di regia.

Naturalmente, se la situazione dovesse peggiorare, anche alle elementari la mascherina tornerebbe obbligatoria. Per quanto riguarda i docenti, resta la prescrizione iniziale: quando saranno alla cattedra, ad almeno due metri dagli studenti, potranno toglierla, ma se si sposteranno dovranno indossarla.

È stato anche sciolto il nodo relativo ai trasporti: la capienza a cui viaggeranno mezzi pubblici e scuolabus sarà dell’80% e non del 75% come inizialmente previsto dal Cts.

Per controllare che i limiti vengano rispettati, nelle metropolitane saranno introdotti sistemi di videosorveglianza e telecamere intelligenti che segnalano flussi di passeggeri ed eventuali assembramenti.

Repubblica chiarisce:

“Sugli scuolabus la capienza sarà dell’80% ma salirà al 100% per i percorsi sotto i 15 minuti. Sugli altri mezzi sarà possibile aumentare se «sarà garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa» con «idonei strumenti di aerazione» autorizzati dal Cts» e anche se saranno realizzati separatori mobili tra i sedili. A bordo bisognerà sempre indossare la mascherina e dovrà esserci il disinfettante”.