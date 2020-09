Sconcerti: “ci sono troppe squadre destinate a perdere contro le prime sette”

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la seconda giornata di campionato. Scrive che il livello si è abbassato e che ci sono troppe squadre destinate a perdere contro le prime sette.

“Ha fatto una partita promettente il Milan, in testa alla classifica. Ha subito poco, quindi ha avuto personalità anche senza Ibra. Questo conferma la crescita. L’infortunio di Rebic però raddoppia l’handicap in attacco ed esperienza nel momento migliore per prendere entusiasmo. C’è qualcosa di nuovo nel Napoli di Gattuso, altro primatista, che gioca con due mezzali tecniche, Fabian Ruiz e Zielinski, due ali come Lozano e Insigne, più Mertens e Osimhen. Il risultato è eccezionale, ma il Genoa è via via scomparso. Ci sono troppe squadre destinate a perdere contro le prime sette, la povertà di genere ha abbassato ancora il livello, la differenza balza agli occhi“.