Schira: il Napoli lavora al rinnovo di Gaetano (verso il prestito alla Cremonese)

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli sta lavorando al rinnovo di Gianluca Gaetano. Il prolungamento sarà fino al 2025. Gaetano andrà nuovamente in prestito in Serie B. In pole c’è la Cremonese.

