Rossi, ct Ungheria: “Sarei contento se Szoboszlai andasse al Napoli”

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo.

Szoboszlai ha capacità balistiche importanti, sa piazzare e tirare di potenza. Ha spiccate doti offensive, per cui sarebbe un numero 10 nel Napoli, mentre nel Salisburgo gioca esterno a sinistra. Deve crescere ancora in fase di non possesso.

Un mese fa mi disse che se doveva cambiare squadra, voleva farlo subito. Vuole fare un passo in avanti ma senza perdere tempo. Se andasse ora altrove, dove già si sta lavorando da un po’, arriverebbe in ritardo e sarebbero privilegiati altri giocatori.

Sarei contentissimo se andasse a Napoli, nello schema di Gattuso avrebbe una buona collocazione tattica. Si troverebbe sicuramente benissimo, è impossibile che non sia così a Napoli.