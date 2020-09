Repubblica: Maksimovic, il rinnovo non arriva e potrebbe diventare un caso

Il difensore non si è accordato col Napoli e secondo il quotidiano “non è da escludere un’ultima stagione da separati in casa”

Non solo Milik: il Napoli potrebbe fare i conti con un’altra situazione spinosa, quella di Nikola Maksimovic. L’allarme lo lancia Repubblica, che spiega come i rapporti si siano incrinati a causa del mancato rinnovo di contratto.

Il rinnovo del contratto non c’è stato e al momento i rapporti sono ai minimi termini tanto da non escludere neanche un’ultima stagione da separati in casa prima del divorzio ufficiale. Per questo motivo è stata bloccata la cessione in prestito di Luperto, conteso da Crotone e Genoa.