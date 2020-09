Repubblica: Fonseca a Milik «Punto su di te, sei il centravanti ideale della mia squadra»

La video chiamata del tecnico è stata decisiva per il sì del polacco, al quale è stata promessa la maglia numero 9

Secondo quanto scrive Repubblica Roma, a convincere definitivamente Milik a scegliere il club giallorosso è stata una video chiamata da parte di Paulo Fonseca. Il tecnico gli ha ribadito la centralità nel suo progetto.

“Una video chiamata di Fonseca: la mossa decisiva per il sì di Milik alla Roma è arrivata nella serata di mercoledì. Un contatto deciso, senza fronzoli, in cui il tecnico portoghese ha sciolto il cuore in bilico del centravanti polacco: «Punto su di te, sei il centravanti ideale della mia squadra». Parole che hanno convinto il centravanti — a cui è stata promessa la maglia numero 9 — a sposare la Roma”.