Remuzzi sulla scuola: «La stiamo aprendo in condizione di grande sicurezza»

La scuola è il grande tema di questi giorni. Tra le preoccupazioni dei genitori e le battaglie politiche sul tema ci si avvia alla riapertura nel mese di settembre che sembra piena di incognite e per molti anche piena di rischi. Anche il professor Remuzzi direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs si è espresso sul tema al Corriere della Sera

Proprio sicuro?

Anche d’inverno a Bolzano?

Ci sentiamo dopo il primo caso…

«Questa discussione andava fatta con grande tranquillità, prendendo esempio dai posti dove le scuole sono state già aperte. Come in Germania. Come in Usa, dal primo giugno. Hanno analizzato un milione e seicentomila bambini: solo settanta positivi. Sotto i 15 anni. Dai sedici in su sono come gli adulti».