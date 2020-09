Presidente Crotone: “Luperto? Speriamo di poterlo prendere, è legato agli acquisti e cessioni del Napoli”

Il presidente del Crotone, Giovanni Vrenna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli parlando di mercato e anche di alcuni calciatori del Napoli. Innanzitutto di Sebastiano Luperto. Ha confermato l’interesse per il calciatore

Ha parlato anche di Ounas, escludendo un interesse verso di lui.

“Ounas? Davanti siamo già ben messi. Dobbiamo mettere qualche tassello in difesa. Ho vissuto momenti di preoccupazione e un po’ di paura dopo aver saputo che De Laurentiis era positivo al Covid-19. Non solo io ma molti di noi eravamo preoccupati. Per fortuna è andato tutto bene”.