Pirlo: “Stiamo lavorando su aggressività e voglia di riconquistare la palla dopo averla persa”

“Tutti i ragazzi sono vogliosi di far bene, di lavorare. Hanno trovato una nuova metodologia di lavoro. Provare esercizi nuovi che non hanno mai fatto porta novità e anche il lavoro diventa più semplice”.

Il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha rilasciato un’intervista a Juventus TV.

“Le impressioni sono buone. Abbiamo iniziato bene con entusiasmo e voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni siano andati in Nazionale tanti giocatori, però il nostro lavoro sta continuando con quelli che sono rimasti qua. Tutti i ragazzi sono vogliosi di far bene, di lavorare. Hanno trovato una nuova metodologia di lavoro e questo già porta entusiasmo. Provare esercizi nuovi che non hanno mai fatto porta novità e anche il lavoro diventa più semplice“.