Petagna: “Questa maglia me la sono conquistata. Ho le carte in regola per giocarmela con tutti”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Poi se giocherò e quanto giocherò dipende dal mister. Io sono a disposizione e sono contento. Ci sono campioni come Mertens, Insigne e cercherò di mettere in difficoltà il mister”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il neo acquisto partenopeo Andrea Petagna.

“Spero di conquistare i tifosi facendomi valere anche nelle partite di campionato. In attacco abbiamo tante alternative, in organico ci sono calciatori bravissimi. Devo rimanere con i piedi per terra, sono felice qui e spero di poter dare soddisfazioni ai nostri tifosi. A me piace molto fare assist per i compagni e aprire gli spazi per gli inserimenti, sono le mie caratteristiche migliori. Devo migliorare in zona gol, sono giovane e posso farlo”.

Petagna ha parlato dell’obiettivo Nazionale.

“Chiaramente è un mio obiettivo l’Europeo. La Nazionale passa attraverso la stagione con il Napoli e se farò bene qui sarà una conseguenza“.

Su Napoli:

“Non vedevo l’ora di conoscere la città. Purtroppo non ci ero mai stato. Sono stato accompagnato per i vari luoghi meravigliosi e non vedo possa venirci anche la mia famiglia. Impatto bellissimo. Per la prima volta sono lontano da casa ma non mi manca. Qui mi sento a casa. Ho alcuni parenti anche qui, i miei genitori sono del sud e mi trovo già molto bene”.

Sullo sbarco nella squadra di Gattuso:

“Nel calcio si parla tanto. Sono quasi cinque anni che gioco sempre e questa maglia me la sono conquistata. Ringrazio tutti, Giuntoli che ha creduto in me e il mister. Poi se giocherò e quanto giocherò dipende dal mister. Io sono a disposizione e sono contento. Purtroppo non sono potuto venire a gennaio, ma sono qui adesso e non vedo l’ora di cominciare. Il Napoli è una grande squadra, dobbiamo ritornare in Champions League. L’Europa League è un obiettivo, è una coppa molto importante. Ci saranno molte partite ma siamo attrezzati per disputarle. Come obiettivo personale voglio fare più gol possibili e mettermi a disposizione della squadra”.

Sulla concorrenza in squadra per un posto in attacco:

“Nelle grandi squadre ci devono essere grandi giocatori. È normale che ci sia concorrenza ma credo di avere le carte in regola per giocarmela con tutti. Ci sono campioni come Mertens, Insigne e cercherò di mettere in difficoltà il mister. Ma quando c’è concorrenza i giocatori migliorano e si rende meglio in campo”.

Sui tifosi partenopei:

“Sono calorosi, è una bella piazza questa. Rivoglio i tifosi allo stadio perché il San Paolo con loro è incredibile. Ti riconoscono subito, chiedono di fare gol alla Juve”.