Per Bernardeschi 15 giorni di stop, salta (almeno) la prima di campionato

Comunicato della Juve: “lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra”. Tra 15 giorni i controlli.

Pronti via, ecco il primo infortunio muscolare per Federico Bernardeschi che si è dovuto fermare mentre si stava allenando con la Nazionale. E arriva il responso medico: Bernardeschi dovrà stare fermo almeno quindici giorni. Salterà quindi, almeno, la prima di campionato che è in programma il 19 settembre.

Ecco il comunicato della Juventus:

“Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli”.