Pedullà: Papastathopoulos-Napoli, accordo trovato

Secondo l’esperto di calciomercato per il trasferimento adesso manca solo l’ok dell’Arsenal

Si muove il mercato del Napoli e non solo in uscita. Dopo l’acquisto di Osimhen infatti il club aveva aspettato di cedere per poter tornare a chiudere affari, adesso sembra che si sia entrati nel vivo.

Proprio oggi il presidente De Laurentiis aveva risposto ad una domanda sul possibile arrivo di Papastathopoulos e adesso l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter annuncia che l’accordo del difensore greco col Napoli è stato trovato, adesso manca solo l’ok dell’Arsenal a cui il calciatore ha già chiesto di essere ceduto