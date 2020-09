Paratici: “Non c’è una situazione Dzeko, ma una situazione attaccante. Suarez si può depennare”

Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky Sport poco prima della partita contro la Sampdoria. Ha toccato anche l’argomento mercato.

“Non c’è una situazione Dzeko, ma una situazione attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell’attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo per questo con serenità e calma e sappiamo dove vogliamo arrivare. Mancano 15 giorni, l’importante è avere in testa l’idea. Se Dzeko può arrivare a prescindere? Ripeto, non c’è una situazione Dzeko ma anche altre in essere. Vogliamo un attaccante che giochi con Cristiano e Dybala. Adesso ne vogliamo uno, abbiamo in testa i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli con calma indipendentemente dal nome”.