Messaggero: Marcos Senesi è stato offerto anche alla Roma

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Marcos Senesi, difensore del Feyenoord accostato al mercato del Napoli, è stato offerto anche alla Roma.

“A Trigoria si punta Milik, offrendo Under, Riccardi e 10 milioni. De Laurentiis però vuole anche Veretout e per il centrocampista più il turco mette sul piatto – oltre al centravanti – anche il cartellino di Maksmimovic. Ma c’è di più. Perché ad entrambe le società è stato offerto l’argentino Marcos Senesi, classe ‘97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord al quale è bastato il primo anno in Olanda (tra l’altro nemmeno concluso per il Covid-19) per essere premiato come miglior difensore dell’Eredivisie. Centrale mancino, abile nel gioco aereo e nell’impostazione, ha concluso la scorsa stagione con 16 presenze e 1 gol. La valutazione si aggira sui 15 milioni”.