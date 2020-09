Messaggero: il Napoli esclude Under dall’affare Milik-Roma perché il rapporto con Ramadani è incrinato

Oggi Edin Dzeko incontrerà il Ceo della Roma, Fienga, per fare il punto sulla sua situazione di mercato. Che sembra tutt’altro che semplice, scrive il Messaggero.

“La Roma ha un accordo con la Juventus per la sua cessione a 15 milioni. Cinque verrebbero utilizzati per liquidare il Basaksehir che ha una percentuale del 20% sulla vendita di Under. Gli altri 10 sarebbero girati al Napoli, oltre al cartellino del turco (valutato 25), per arrivare a Milik. Il problema è che il club azzurro non sembra più convinto di inserire Cengiz nell’affare. Che dipenda dai rapporti incrinati con Ramadani (agente di Maksimovic che non vuole rinnovare e di Koulibaly che preme per andare al City a 60 milioni mentre De Laurentiis ne chiede almeno 15 in più) a questo punto poco importa. In Lega, tra il serio e il faceto, ieri a Fienga per il cartellino del polacco sono stati chiesti 35 milioni cash. A queste condizioni l’affare è da escludere. Dal canto suo, l’attaccante riaffermerà che se c’è la possibilità di andare alla Juventus, vorrebbe essere accontentato. Il club bianconero lo ha recentemente rassicurato sul fatto che per Pirlo rimane la prima scelta. La Roma, però, ribadirà che non può privarsi di lui senza avere il sostituto”.