Mattino: Ramadani propone rinnovo Koulibaly con ritocco dello stipendio. Giuntoli dice di no 

Senza i 90 milioni sul piatto, il difensore senegalese resta a Napoli e senza rinnovo

Il Napoli chiede per Koulibaly 90 milioni, altrimenti il senegalese non si muoverà da Napoli. E resterà in squadra senza rinnovo. Un’ipotesi che invece era stata contemplata da Fali Ramadani. Lo scrive il Mattino.

“Ramadani sta cercando di convincere gli uomini mercato inglesi a partire per Capri mettendo da parte i capricci per il dietrofront su Jorginho. Ed è probabile che Ramadani riesca almeno a far mandare una offerta scritta per Koulibaly. Che ha tra le mani un quadriennale monstre da 8,5 milioni di sterline con il City. Proposta che lo fa traballare. Ma senza i 90 milioni sul piatto, Koulibaly resta a Napoli. E senza rinnovo. Ramadani, infatti, ipotizza un piano B, ovvero una permanenza in Italia con ritocco dello stipendio. Ma ovviamente Giuntoli ha fatto sapere che questo argomento è tabù”.