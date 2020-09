Mattino: domenica incontro Giuntoli-Mendes per rinnovo Gattuso 

Il tecnico non ha fretta. Quello che conta, per lui, è che nell’accordo non ci sia la penale da 7 milioni. Nel summit sarà trattata anche la questione Ghoulam

Domenica ci sarà un nuovo incontro tra il Napoli e l’agente di Gattuso, Mendes, per parlare della questione del rinnovo del tecnico. Gattuso continua a non volere la penale di 7 milioni. Il summit sarà anche l’occasione per discutere della rescissione del contratto di Ghoulam. Lo scrive il Mattino.

“E pure sul suo contratto non ha fretta. Quello che conta, per lui, è non aver firmato un accordo con una penale da 7 milioni di euro. Domenica a Lisbona Giuntoli potrà parlarne con Mendes della situazione rinnovo. Ma anche di Ghoulam: esclusa la rescissione del contratto, serve una soluzione che faccia contenti tutti”.